إصابة 21 فلسطينيا إثر قصف مستشفى القدس في غزة

أفادت وسائل إعلام فلسطينية، اليوم الجمعة، بإصابة 21 فلسطينيا داخل مستشفى القدس، نتيجة تأثر مبناها بقصف الاحتلال المناطق المجاورة للمستشفى فجر اليوم، غرب مدينة غزة.

وتهشم الزجاج الداخلي لمبنى مستشفى القدس ووقوع جزء من سقف الجبص بفعل قصف طائرات الاحتلال فجر اليوم المناطق المجاورة للمستشفى في تل الهوى غربي مدينة غزة.

أعلن رئيس المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة، سلامة معروف، أن إسرائيل ارتكبت 965 مجزرة، وبلغت حصيلة الضحايا 9061 قتيلا بينهم 3670 طفلا وقرابة 23 ألف جريح.

وقال معروف في مؤتمر صحفي، إن "الاحتلال يدعي أنه قصف 12 ألف هدف في غزة منذ بدء العدوان، لكن كل أهدافه مدنية موزعة بين البيوت الآمنة والمرافق العامة والمشافي".