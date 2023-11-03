حبس المتهم بسرقة متعلقات المواطنين من السيارات في القليوبية

أمرت جهات التحقيق بالقليوبية بحبس المتهم بسرقة متعلقات المواطنين من داخل السيارات أثناء توقفها أمام إحدى محطات الوقود بالطرق العامة.

تلقى اللواء نبيل سليم مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القليوبية، إخطاراً يفيد بورود معلومات بتداول أحد الحسابات الشخصية على موقع التواصل الإجتماعى تويتر، متضمنًا تضرر صاحب الحساب، من تحطيم زجاج سيارته وسرقة بعض المحتويات منها أمام إحدى محطات الوقود بطريق بنها الحر.

وعلى الفور تم تشكيل فريق بحث بقيادة واللواء محمد السيد مدير إدارة البحث الجنائي بالقليوبية، بالفحص تبين ورود بلاغًا من صاحب الحساب، باكتشافه تحطيم زجاج السيارة خاصته، وسرقة حقيبة بداخلها متعلقاته - مبلغ مالى، حال توقفها أمام إحدى محطات الوقود، وتم ضبط مرتكب الواقعة عاطل مقيم بدائرة مركز شرطة بنها، وبمواجهته اعترف بإرتكاب الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق.