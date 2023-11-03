عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

حبس المتهم بسرقة متعلقات المواطنين من السيارات في القليوبية

متهم - صورة أرشيفية
متهم - صورة أرشيفية

أمرت جهات التحقيق بالقليوبية بحبس المتهم بسرقة متعلقات المواطنين من داخل السيارات أثناء توقفها أمام إحدى محطات الوقود بالطرق العامة.

تلقى اللواء نبيل سليم مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القليوبية، إخطاراً يفيد بورود معلومات بتداول أحد الحسابات الشخصية على موقع التواصل الإجتماعى تويتر، متضمنًا تضرر صاحب الحساب، من تحطيم زجاج سيارته وسرقة بعض المحتويات منها أمام إحدى محطات الوقود بطريق بنها الحر.

وعلى الفور تم تشكيل فريق بحث بقيادة واللواء محمد السيد مدير إدارة البحث الجنائي بالقليوبية، بالفحص تبين ورود بلاغًا من صاحب الحساب، باكتشافه تحطيم زجاج السيارة خاصته، وسرقة حقيبة بداخلها متعلقاته - مبلغ مالى، حال توقفها أمام إحدى محطات الوقود، وتم ضبط مرتكب الواقعة عاطل مقيم بدائرة مركز شرطة بنها، وبمواجهته اعترف بإرتكاب الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق.

القليوبية جهات التحقيق قطاع أمن القليوبية أمن القليوبية مساعد وزير الداخلية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

لمالكي السيارات.. ننشر أسعار البنزين الجديدة بمحطات الوقود اعتبارا من الجمعة 3 نوفمبر

أسعار البنزين الجديدة والسولار الآن.. القائمة الكاملة ومقدار الزيادة بدءا من اليوم

500 جنيه|مفاجأة في سعر الذهب الآن بعد ساعات من قرار البنك المركزي

أسعار البنزين الجديدة بداية من اليوم.. اعرف 80 بقى بكام بعد التحريك

الدولار رسميًا الآن بعد ساعات من قرار البنك المركزي| كم سجل الأخضر؟

استدرجها لمنزله وأنهى حياتها.. أسرار جريمة شاب ضد زميلته بالشرقية

بتوجيه السيسي.. قرار رئاسي بشأن السولار وهذه أسعار البنزين الجديدة

التعريفة الجديدة للمواصلات 2023 بعد زيادة أسعار البنزين|أجرة جميع المحافظات والنقل العام

موضوعات متعلقة

التصريح بدفن جثة عامل لقى مصرعه فى مشاجرة بالقليوبية

مصرع عامل فى مشاجرة بسبب خلافات الجيرة بالقليوبية

قتل زوجته العرفي.. إحالة أوراق صاحب ورشة خراطة في القليوبية للمفتى

ضبط 3 أشخاص لحيازتهم أسلحة نارية وإطلاق الأعيرة النارية فى الهواء بالقليوبية

ترشيحاتنا

تصل إلي 45 ٪ .. قناة السويس تمنح تخفيضات رسوم جديدة لسفن الصب .. مستند

2600 فرصة عمل شاغرة.. محافظ أسيوط يعلن تنظيم ملتقى توظيفي| تفاصيل

طائرة مساعدات بريطانية تصل مصر لدعم غزة

أغلى 5 سيارات في السعودية .. تصل لـ 36 مليون ريال

الخارجية الأمريكية: ندعم حق إسرائيل في الدفاع بما يتوافق مع القانون الدولي

احتيال يهدد عرش ترامب.. أبناء رئيس أمريكا السابق أمام القضاء


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أفضل 10 أطعمة لمكافحة نقص فيتامين B12

حزام جورجينا يثير ضجة على السوشيال ميديا.. سعره خرافي

جمال شعبان يكشف مفاجأة غير متوقعة عن أسباب تسارع دقات القلب| تفاصيل

طريقة عمل طاجن بطاطس بالبيض| جديدة وغير تقليدية

فيديو

خلاف بين وزيري دفاع ومالية الاحتلال يشعل إسرائيل| فيديو جراف

ماذا يعني انسحاب موسكو من معاهدة التجارب النووية/ فيديوجراف

معلومات استخباراتية .. كيف ساعد زعيم كوريا الشمالية حركة حـ.مـ.اس؟ «فيديوجراف»

شاهد| صدمة طبيبة فلسطينية لحظة دخول نجلتها المستشفى مصابة برصاص الاحتلال

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

شريف سليمان

شريف سليمان يكتب: نحتاج لموقف عربي حاسم

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب : أكتوبر رحل وجاء نوفمبر

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: استعادة طه حسين

محمد الغريب

محمد الغريب يكتب: فتنة بني اسرائيل

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الوعي سلاح المصريين ضد المتربصين

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: نحن أمام أزمة غير مسبوقة

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: شيخ العرب والظاهر بيبرس

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: لسنا بخير.. ولكن

اﻟﻤﺰﻳﺪ