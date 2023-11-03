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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

نشرة المرأة والصحة | جمال شعبان يكشف مفاجأة عن أسباب تسارع دقات القلب | ضجة حزام جورجينا

جورجينا
جورجينا

نشر موقع “صدى البلد” عددا من الأخبار المهمة في مجالي المرأة والصحة على مدار اليوم، ونعرض إليكم أبرز هذه الأخبار خلال التقرير التالي:

جمال شعبان يكشف مفاجأة غير متوقعة عن أسباب تسارع دقات القلب| تفاصيل

كشف الدكتور جمال شعبان، عميد معهد القلب السابق، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الأجتماعي الفيسبوك، عن أسباب دقات القلب السريعة التي أصبحت من أكثر المشاكل الصحية شيوعا وأنتشارا.

حزام جورجينا يثير ضجة على السوشيال ميديا.. سعره خرافي

حرصت عارضة الأزياء جورجينا صديقة لاعب كرة القدم العالمي كريستيانو رونالدو، على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام، صورًا جديدة من أحدث ظهور لها.

 

أفضل 10 أطعمة لمكافحة نقص فيتامين B12

فيتامين ب 12 هو عنصر غذائي أساسي لصحة جيدة، تشمل بعض أفضل مصادر فيتامين ب 12 اللحوم والأسماك والبيض والأطعمة المدعمة أو المكملات الغذائية، قد يكون من الأفضل أيضًا الحد من تناول الكحول أو تجنبه. 

بفستان لافت... زوجة عماد متعب تستعرض أناقتها بهذه الإطلالة

حرصت يارا نعوم زوجة لاعب كورة القدم السابق عماد متعب على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور و الفيديوهات الأنستجرام، بصورة جديدة من أحدث ظهور لها.

علاجات منزلية للتخلص من السيلوليت.. سريعة وسهلة

السيلوليت المعروف أيضًا باسم الجلد المدمل هو مشكلة شائعة لدى الكثير من الأشخاص، وخاصة النساء، هو مظهر الجلد المدمل الناجم عن رواسب الدهون التي تندفع عبر النسيج الضام.
على الرغم من عدم وجود علاج سحري للسيلوليت، إلا أن هناك العديد من العلاجات المنزلية التي يمكن أن تساعد في تقليل ظهوره.

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