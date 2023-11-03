إصابة جنديين من قوات الاحتلال في هجوم مسيرة بمزارع شبعا

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الجمعة، إصابة جنديين في هجوم بمسيرة استهدف موقعا عسكريا بمزارع شبعا جنوبي لبنان.

أفادت وسائل إعلام فلسطينية، اليوم الجمعة، بقصف إسرائيلي على بلدتي علما الشعب والجبين في جنوب لبنان.

وفي هذا السياق، أعلن رئيس المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة، سلامة معروف، أن إسرائيل ارتكبت 965 مجزرة، وبلغت حصيلة الضحايا 9061 قتيلا بينهم 3670 طفلا وقرابة 23 ألف جريح.

وقال معروف في مؤتمر صحفي، إن "الاحتلال يدعي أنه قصف 12 ألف هدف في غزة منذ بدء العدوان، لكن كل أهدافه مدنية موزعة بين البيوت الآمنة والمرافق العامة والمشافي".

وأعلن المسئول الفلسطيني أن "الاحتلال ارتكب 965 مجزرة، وبلغت حصيلة العدوان 9061 شهيدا بينهم 3670 طفلا و 2326 امرأة وقرابة 23 ألف جريح، مع وجود 2060 بلاغا عن مفقودين، خلال 27 يوما من المحرقة الصهيونية".

وأفاد بأن “الطواقم الطبية وثقت استشهاد 135 شخصا من الكوادر الطبية و40 صحفيا و18 ضابطا من الدفاع المدني و49 من الأئمة والدعاة والوعاظ”.