مصرع 27 شخصا في حريق ضخم بمركز تأهيل للمدمنين في إيران

ذكرت وكالة فرانس برس في منشور لها على منصة إكس اليوم الجمعة، نقلا عن السلطة القضائية أن حريقا هائلا شب في مركز لإعادة تأهيل مدمني المخدرات في شمال إيران.

أدى الحريق إلى مصرع 27 شخصا على الأقل.

في سياق آخر أفادت شبكة “سي إن إن” الأمريكية، بأن المخابرات الأمريكية تعتقد أن إيران تقوم بموازنة ردها على العدوان الإسرائيلي في قطاع غزة لتجنب مواجهة مباشرة مع إسرائيل أو أمريكا.

وذكرت شبكة “سي إن إن”، نقلا عن مسؤول أمريكي مطلع على بيانات الاستخبارات الأمريكية حول المنطقة، فإن طهران تعلم أن تصعيد الصراع مع إسرائيل أو أمريكا سيؤدي إلى صدام مباشر مع إيران.