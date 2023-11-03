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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

محمد رمضان في رسالة غامضة: هاخد حقي

محمد رمضان
محمد رمضان

شارك الفنان محمد رمضان عدة صور وفيديوهات جديدة له عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات القصيرة إنستجرام خلال خاصية الاستوري.

 

وظهر رمضان في الصور والفيديوهات من داخل المطار أثناء رحلتة إلي باريس، معلقاً: "هاخد حقي آه معلشي".

 

أجلت محكمة جنح الجيزة، اليوم الخميس، قضية التعويض المرفوعة من الإعلامي عمرو أديب ضد الفنان محمد رمضان بمبلغ 3 ملايين جنيه، لجلسة 23 نوفمبر للإطلاع وتقديم المستندات.

وتقدم دفاع «أديب» بطلب تعويض عما أصاب موكله من أضرار أدبية عقب صدور حكم نهائي ضد محمد رمضان بتغريمه 300 ألف جنيه، بتهمة سب وقذف مقدم برنامج «الحكاية» على قناة «إم بي سي مصر».

 

وعاقبت المحكمة محمد رمضان بتغريمه 300 ألف جنيه، بتهمة سب وقذف الإعلامي عمرو أديب، وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، وإلزامه بأن يؤدي مبلغ 10 آلاف جنيه تعويضًا مدنيًا.

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