إخلاء سبيل مذيعة.. قرارات جديدة بحق المشاركين في حفل المنصورية

أمرت نيابة شمال الجيزة، بإخلاء سبيل مذيعة وشاعرة أردنية تدعي "ر.ف"، بكفالة مالية 20 ألف جنيه، بعد ترويجها لفيديوهات أخبار كاذبة عن واقعة حفل فيلا المنصورية، الذي أقيم الجمعة الماضية.

شاهد الفيديو:

وكانت قررت غرفة المشورة بمحكمة شمال الجيزة قبول استئناف النيابة العامة على قرار قاضي المعارضات بإخلاء سبيل 12 متهمًا بالواقعة المعروفة إعلاميًا بـ"حفلة المنصورية" التي شهدت تعديًا على عدد من رواد الحفلة وتنظيمها دون ترخيص من الجهات المختصة، وجددت حبسهم 15 يوما على ذمة التحقيقات.

كان قاضي المعارضات بمحكمة شمال الجيزة، قرر إخلاء سبيل 12 متهمًا بواقعة "حفلة المنصورية".

كشفت التحقيقات أن الحفل نظمه 7 من طلاب إحدى المدارس الدولية، وحققوا من خلاله مكاسب تزيد على مليوني جنيه في أقل من 4 ساعات فقط، وأن عدد من حضروا الحفل تجاوز 2000 طالب وطالبة.