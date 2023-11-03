بسام راضي لـ صدي البلد: مديرة برنامج الأغذية العالمي تزور العريش غدًا

كشف بسام راضي سفير مصر في روما ومندوبها الدائم لدى منظمات الامم المتحدة أن المدير التنفيذي لبرنامج الأغذية العالمي (WFP)، السيدة سيندى ماكين زوجة السيناتور جون ماكين، سوف تزور مصر اليوم الجمعة للاطلاع غدًا على عملية المساعدات الانسانية عبر معبر رفح.

وقال بسام راضي، اليوم الجمعة، في تصريحات خاصة لموقع صدي البلد الإخباري أن سيندى ماكين سوف تلتقى بكبار القيادات والوزراء في مصر غدًا السبت قبيل زيارتها المرتقبة للعريش.

واستعرض بسام راضي جهود الدولة المصرية المتعلقة بفتح معبر رفح، والاستعدادات الجارية من جانب كافة الجهات المعنية المصرية المتعلقة بالتجهيزات الطبية لاستقبال وعلاج الحالات المرضية الطارئة من أبناء الشعب الفلسطيني الجرحى ضحايا القصف الاسرائيلي لقطاع غزة، وكذلك من الرعايا الاجانب بما في ذلك تقديم الاسعافات الأولية للوافدين وتوفير عربات الإسعاف وتجهيز المستشفيات لاستقبال الحالات الحرجة.

وشرح بسام راضي أيضًا عملية تسهيل استقبال وإجلاء المواطنين الأجانب من غزة عبر معبر رفح، والذين يبلغ عددهم حوالى ٧٠٠٠ مواطن أجنبي يحملون جنسية أكثر من ٦٠ دولة.