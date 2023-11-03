القوات الروسية تدمر مخبأ أوكرانيا مموها يحتوي على ذخائر حربية

أعلنت وزارة الدفاع الروسية اليوم مصورا قيام قواتها بتدمير مخبئ مموه للقوات الأوكرانية مع الذخائر، وذلك بواسطة مسيرة على محور أرتيوموفسك.



و قامت الوحدة العسكرية "فيكينج" بإرسال طائرة مسيرة إلى المخبئ المستهدف، وتم تسييرها نحوه، وإصابته بدقة وتدميره، حسبما جاء في البيان.

كان قد قال وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، امس الخميس، إن واشنطن تشعر بقلق بالغ إزاء سحب روسيا تصديقها على معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية.

وأضاف بلينكن، في تصريحات صحفية: “نحث روسيا على الالتزام بعدم استئناف التجارب النووية”.

