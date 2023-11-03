سر خطير.. يكمن في رسالة من إسرائيل تخترق واتساب المصريين بهذة الطريقة

تداول رواد مواصع التواصل الاجتماعي صورة لمحادثة على تطبيق واتساب WhatsApp، انتشرت مؤخرا بكثرة بين مستخدمي التطبيق في مصر، والتي قال بعض المستخدمين عنها إنها رسالة من إسرائيل.

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وخلال اليومين الماضيين، شارك مستخدمي تطبيق المراسلة الشهير واتساب، لقطات شاشة لمحادثات من التطبيق تحمل أرقاما دولية، يدعى البعض منها أنه مديرين تسويق بشركة عالمية وأنهم على استعداد على منح متلقي الرسالة وظيفة عبر الإنترنت مقابل راتب مغرى، وهو ما أشار إليه بعض المستخدمين للتطبيق في مصر أنه وسيلة من إسرائيل لتجنيد الشباب المصري في صفوفها.

وعلى الرغم من هذه الرسائل منتشرة بكثرة واتساب في مصر، إلا أنها في الحقيقة ليست المرة الأولى التي يتلقي فيها مستخدمي تطبيق الدردشة رسائل أو مكالمات من أرقام دولية بشكل مفاجئ.