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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

اجتماع مهم بين حقوق إنسان النواب ورئيس البرلمان العربي بشأن الحرب على غزة

صدى البلد

تعقد لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب برئاسة النائب  طارق رضوان اجتماعًا مع عادل العسومي - رئيس البرلمان العربي صباح الاحد 5 نوفمبر بمقر البرلمان العربي لبحث انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة، وهي إحدى الأزمات الإنسانية الأكثر إلحاحًا في الوقت الحالي. 

وجدت لجنة حقوق الإنسان أن الأوضاع في قطاع غزة تستدعي العمل العربي المشترك  للتصدي لها، والتواصل المستمر مع كافة برلمانات العالم لكشف الحقائق، وعرض ما يحدث من قبل سلطات الاحتلال من جرائم حرب واستهداف للمدنيين والنساء والأطفال.

يتناول الاجتماع العديد من المسائل المتعلقة بانتهاكات الاحتلال الإسرائيلي المستمرة على قطاع غزة، منها الاعتداءات العنيفة على المدنيين، الهجمات على المستشفيات والمدارس، والقصف المستمر للمواقع المدنية مما ترتب عليه أضرار بالغة. وتوصلت اللجنة إلى أن هذه الانتهاكات تشكل انتهاكًا صريحًا للقوانين الدولية والإنسانية، وتؤثر بشكل سلبي على الحياة الإنسانية والظروف الاجتماعية والاقتصادية في غزة.

لجنة حقوق الانسان بمجلس النواب عادل العسومي مجلس النواب النواب

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