فرج عامر : سموحة يلعب أمام الاتحاد اليوم بتشكيل وأمل جديدين

كشف المهندس فرج عامر عن خطة نادي سموحة اليوم في مباراته أمام الإتحاد السكندري عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وكتب فرج عامر:"سموحة يلعب أمام الاتحاد اليوم بتشكيل جديد وأمل جديد ، وبفكر متطور نتمني أن نري لاعبينا يلتزموا بة ".

كشف محمد فرج عامر، رئيس نادي سموحة، كواليس زيارته لرئيس الحملة الرسمية للمرشح الرئاسى عبد الفتاح السيسي، المستشار محمود فوزي، ضمن وفد رؤساء وممثلي الأندية المصرية الرياضية والاجتماعية، بحضور النائب أحمد دياب رئيس رابطة الأندية الرياضية.

وقال فرج عامر، في مداخلة هاتفية ببرنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم: لنا الشرف أننا وقفنا بجوار الرئيس عبد الفتاح السيسي منذ اليوم الأول وأعطيناه تفويضا وأصواتنا في الانتخابات الرئاسية عن قناعة وتقدير واحترام لأنه الرجل المناسب في المكان المناسب، لافتا إلى أن الرياضة شهدت نقلة نوعية في عهده.

وتابع رئيس نادي سموحة: الرئيس عبد الفتاح السيسي بذل قصارى جهده لمضاعفة الإنجازات الرياضية في عهده، وأعداد الشباب الذين يمارسون الرياضة تضاعف وتم إنشاء عدد كبير جدا من المنشآت الرياضية بمختلف أنواعها، "النشاط الرياضي بقى حاجة جامدة في عهد السيسي".