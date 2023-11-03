حسن نصر الله: إسرائيل لن تستطيع تجاوز تداعيات هجوم 7 أكتوبر

قال الأمين العام لحزب الله اللبناني حسن نصر الله ان إسرائيل لن تستطيع تجاوز تداعيات هجوم 7 أكتوبر مهما فعلت.

وقال الأمين العام لحزب الله اللبناني حسن نصر الله ، اليوم الجمعة، خلال كلمته في الاحتفال التكريمي للشهداء الذين ارتقوا على طريق القدس ما تعرض له المسجد الأقصى طيلة الأشهر الماضية لا سابقة له منذ 1967.

وأشار الأمين العام لحزب الله أن هناك مخاطر جديدة سبق وبدأت تتهدد الضفة الغربية.

وقال نصر الله:في بداية كلمته أن معركة "طوفان الأقصى" أصبحت ممتدةً في أكثر من جبهة وساحة.

ووجه حسن نصر الله حديثه لعوائل الشهداء قائلاً : أن لن نجد معركةً كاملة الشرعية من الناحية الإنسانية والأخلاقية والدينية كمعركة قتال الصهاينة.