حزب الله: إسرائيل لم تحقق أي إنجاز في غزة بعد الغارات العنيفة

قال الأمين العام لحزب الله اللبناني حسن نصر الله، إن إسرائيل لم تحقق أي إنجاز في غزة بعد شهر من الغارات العنيفة والقوات الإسرائيلية هي التي فتحت النار في بلدات غلاف غزة.

وأضاف الأمين العام لحزب الله اللبناني، اليوم الجمعة، خلال كلمته في الاحتفال التكريمي للشهداء أن ما تعرض له المسجد الأقصى طيلة الأشهر الماضية لا سابقة له منذ 1967.

وأشار الأمين العام لحزب الله إلى أن هناك مخاطر جديدة سبق وبدأت تتهدد الضفة الغربية.

وقال نصر الله: في بداية كلمته أن معركة "طوفان الأقصى" أصبحت ممتدةً في أكثر من جبهة وساحة.

ووجه حسن نصر الله حديثه لعوائل الشهداء قائلاً: لن نجد معركةً كاملة الشرعية من الناحية الإنسانية والأخلاقية والدينية كمعركة قتال الصهاينة.