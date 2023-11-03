نصر الله: إسرائيل لن تستطيع استعادة الأسرى إلا عبر التفاوض

قال الأمين العام لحزب الله اللبناني حسن نصر الله، إن إسرائيل لن تستطيع استعادة الأسرى إلا عبر التفاوض ويجب وقف الحرب علي قطاع غزة.

وأضاف الأمين العام لحزب الله اللبناني إن إسرائيل لن تستطيع تجاوز تداعيات هجوم 7 أكتوبر مهما فعلت.

وقال الأمين العام لحزب الله اللبناني حسن نصر الله ، اليوم الجمعة، خلال كلمته في الاحتفال التكريمي للشهداء الذين ارتقوا على طريق القدس ما تعرض له المسجد الأقصى طيلة الأشهر الماضية لا سابقة له منذ 1967.

وأشار الأمين العام لحزب الله إلى أن هناك مخاطر جديدة سبق وبدأت تتهدد الضفة الغربية.

وقال نصر الله في بداية كلمته أن معركة "طوفان الأقصى" أصبحت ممتدةً في أكثر من جبهة وساحة.