أخبار الفن.. أول تعليق من سامو زين على أزمته مع مروان خوري.. وسيلينا جوميز تعلن إعتزال السوشيال ميديا

نشر قسم الفن على مدار الساعات الماضية، عددا من الأخبار المحلية والعالمية، نرصد أبرزها فيما يلي:

تداولت منذ فترة تصريحات للفنان سامو زين يتهم فيها زميله الفنان مروان خوري بسرقة لحن إحدي الأغانى الخاصة به خلال الفترة الماضية وأن بالفعل هناك وجه تشابه بين أغنية الأول “يسلم اللي بيغار” ، وأغنيته " مش قادر

كشف الفنان عبد العزيز مخيون تفاصيل اللقاء الذى جمعه بموسيقار الأجيال محمد عبدالوهاب وذلك أثناء حلوله ضيفا على الإعلامية إنجي على.

أعلنت النجمة الأمريكية سيلينا جوميز، عن اعتزال مواقع السوشيال ميديا لفترة مؤقتة تضامنًا مع الأحداث القائمة فى فلسطين وتفاقم الأزمة من قبل الإحتلال الصهيوني.

قال الفنان أمير شاهين من خلال برنامج “ free time “تقدمه الاعلامية نسمهار الصغير والإعلامية يارا احمد علي شاشة قناة هي انه مش شايف اي سبب للهجوم على محمد صلاح وانه هجوم غير مبرر ودي ضريبة الشهرة والعالم كله اصلا ساكت.

أكد الفنان وليد فواز سعادته بنجاح شخصيته فى مسلسل صوت وصورة مع الفنانة حنان مطاوع وصدقى صخر ونجلاء بدر.