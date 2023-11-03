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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

أخبار الفن.. أول تعليق من سامو زين على أزمته مع مروان خوري.. وسيلينا جوميز تعلن إعتزال السوشيال ميديا

صدى البلد

نشر قسم الفن على مدار الساعات الماضية، عددا من الأخبار المحلية والعالمية، نرصد أبرزها فيما يلي:

 

بلاش أنا | أول تعليق من سامو زين على أزمته مع مروان خوري

 

تداولت منذ فترة تصريحات للفنان سامو زين يتهم فيها زميله الفنان مروان خوري بسرقة لحن إحدي الأغانى الخاصة به  خلال الفترة الماضية  وأن بالفعل هناك وجه تشابه بين أغنية الأول “يسلم اللي بيغار” ، وأغنيته " مش قادر

 

فيك شبه مني.. عبدالعزيز مخيون يحكي عن مقابلته مع محمد عبدالوهاب

 

كشف الفنان عبد العزيز مخيون تفاصيل اللقاء الذى جمعه بموسيقار الأجيال محمد عبدالوهاب وذلك أثناء حلوله ضيفا على الإعلامية إنجي على.

 

تضامنا مع غزة.. سيلينا جوميز تعتزل السوشيال ميديا

 

أعلنت النجمة الأمريكية سيلينا جوميز، عن اعتزال مواقع السوشيال ميديا لفترة مؤقتة  تضامنًا مع الأحداث القائمة فى فلسطين وتفاقم الأزمة من قبل الإحتلال الصهيوني.

 

أمير شاهين: أنا مش شايف أي سبب للهجوم على محمد صلاح

قال الفنان أمير شاهين من خلال برنامج “ free time “تقدمه الاعلامية  نسمهار الصغير  والإعلامية يارا احمد علي شاشة قناة هي انه مش شايف اي سبب للهجوم على محمد صلاح وانه هجوم غير مبرر ودي ضريبة الشهرة والعالم كله اصلا ساكت.

 

وليد فواز: لمست نجاحي في صوت وصورة مع بداية عرض الحلقات

 

أكد الفنان وليد فواز سعادته بنجاح شخصيته فى مسلسل صوت وصورة مع الفنانة حنان مطاوع وصدقى صخر ونجلاء بدر.

 

الفنانة سيلينا جوميز المطرب سامو زين اعمال مروان خورى امير شاهين الفنان عبد العزيز مخيون

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