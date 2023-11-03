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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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منسق الاتصالات الاستراتيجية بالبيت الأبيض يشيد بدور السيسي في فتح معبر رفح

السيسي
السيسي

كشفت قناة إكسترا نيوز، أن منسق الاتصالات الاستراتيجية بالبيت الأبيض، جون كيربي، أشاد بدور الرئيس عبد الفتاح السيسي في فتح معبر رفح البري لخروج الرعايا الأجانب من قطاع غزة.

وأعرب وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، اليوم الجمعة، عن شكره للرئيس عبد الفتاح السيسي على جهوده والقيادة السياسية المصرية في تسهيل خروج الأجانب من قطاع غزة عبر معبر رفح.

وقال بلينكن عبر حسابه على "إكس": "أنا ممتن للرئيس عبد الفتاح السيسي للعمل الهائل الذي قامت به مصر في تسهيل آلية خروج المواطنين الأمريكيين وغيرهم من الرعايا الأجانب من غزة. إننا نركز بشدة على حل الدولتين ونرفض الترحيل القسري للفلسطينيين خارج قطاع غزة".

ويجري بلينكن، جولة في المنطقة تبدأ بإسرائيل ومن المنتظر أن يزور الأردن يوم السبت بالإضافة إلى جولة آسيوية تشمل اليابان وكوريا الجنوبية والهند، لمواجهة نفوذ الصين.

وقال الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية الأردنية سفيان القضاة، إن الصفدي سيبحث مع نظيره الأمريكي الأوضاع الكارثية في غزة، وسيؤكد ضرورة التحرك الفوري لوقف الحرب الإسرائيلية على القطاع، وإيصال المساعدات الإنسانية العاجلة والفورية إلى غزة، وحماية المدنيين، وضرورة التزام إسرائيل بالقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني ووقف خروقاتها المستمرة لهما.

وكانت المقاومة الفلسطينية قد أطلقت عملية طوفان الأقصى ضد مستوطنات غلاف غزة، في السابع من أكتوبر الماضي، وقتلت ما يقرب من 1400 مستوطن إسرائيلي، وتمكنت من أسر أكثر من 200 ما بين مدني وعسكري.
 

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