عائشة بن أحمد تتصدر بوستر روحي فيك وتروج له بهذه الطريقة

نشرت الشركة المنتجة لحكاية روحي فيك بوسترًا تشويقيًا للعمل المأهوذ عن كتاب 55 مشكلة حب وذلك تمهيدًا لبدء عرضها على قناة ON بعد غدٍ الأحد الساعة 8 مساءً.

وتصدرت عائشة بن أحمد البوستر الذي نشرته عبر صفحتها وظهرت بظهرها أمام مرآه قديمة، وفى الاسفل توجد آثار دماء.



وكانت قد طرحت منصة watch it البوستر التشويقي لحكاية “روحي فيك” بطولة الفنانة عائشة بن أحمد ، قبل عرض أولى حلقاتها يوم الأحد المقبل على المنصة وقناة on.، وتعتبر هي الحكاية الرابعة والأخيرة من مسلسل "55 مشكلة حب"،

وتصدرت الفنانة عائشة بن أحمد البوستر وهى مرتدية ملابس باللون الأبيض، وعلى جانبيها الفنانين نور محمود ومحمد كيلاني.

حكاية "روحي فيك" من بطولة عائشة، محمد كيلانى، نور محمود، سمر مرسى، فراس سعيد، هلا السعيد، محمد عبد العظيم، ريم رؤوف وعدد آخر من الفنانين، والحكاية قصة وسيناريو وحوار أحمد عثمان وإخراج الأردنى محمد لطفى.



وحكاية روحي فيك هى رابع حكايات مسلسل "55 مشكلة حب" بعد عرض حكاية الفريو ضمن حكايات مسلسل ‎ عن كتاب " ٥٥ مشكله حب " للدكتور مصطفي محمود ، وقامت ببطوله الحكاية النجمه الهام شاهين ، أحمد فهمي ، ندا موسي ، أمير شاهين ، فتوح أحمد ، روان الغابة ، ، ياسمين بن داوود ، محمد السويسي ،أحمد فريد ، عابد عنان ، انجي كيوان، محسن صبري.

وكانت الحكاية الثانية بعنوان ما تيجى نشوف" بطولة هنا شيحة، نبيل عيسى، إسلام جمال، نهى عابدين، ملك قورة، طارق صبرى، أحمد جمال سعيد، راندا عبد السلام، وورشة الكتابة سارة مصباح وولاء أمين وإخراج محمد الخبيرى.

وكانت أخرهما حكاية "عيشها بفرحة"، بطولة هبة مجدي وهاني عادل، والعمل من إنتاج أحمد عبد العاطى برعاية المتحدة للخدمات الاعلامية، وهو مكون من 40 حلقة مقسمة على 4 حكايات كل حكاية من 10 حلقات بأبطال مختلفين.