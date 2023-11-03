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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

203 ملايين جنيه مبيعات المستثمرين الأجانب بالبورصة الأسبوع الماضي

صدى البلد

سجل المستثمرون الأجانب بالبورصة المصرية صافي بيع بقيمة 203 ملايين جنيه خلال تعاملات الأسبوع الماضي وسجل العرب صافي شراء بقيمة 206.9 مليون جنيه، وسجلت تعاملات المصريين نسبة 87.3% من إجمالي التعاملات على الأسهم المقيدة بالبورصة خلال الأسبوع الماضي بينما استحوذ الأجانب على نسبة 4.5% والعرب علىى 8.2% وذلك بعد استبعاد الصفقات،.

ومثلت تعاملات المصريين نسبة 85.7% من قيمة التداول للأسهم المقيدة منذ أول العام بعد استبعاد الصفقات، بينما سجل الأجانب 6.6% وسجل العرب 7.7% وقد سجل الأجانب صافي بيع بنحو 6.6 مليار جنيه وسجل العرب صافي شراء بنحو 3.3 مليار جنيه وذلك على الأسهم المقيدة بعد استبعاد الصفقات.

وخسر رأس المال السوقي للبورصة المصرية، نحو 53.4 مليار جنيه خلال الأسبوع الماضي، ليستقر عند مستوى 1.535 تريليون جنيه، بنسبة انخفاض 3.4%.

تراجع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إيجي إكس 30" المحدد النسبي لأكبر 30 سهما مقيدة بالبورصة بنسبة 2.68% ليغلق عند مستوى 22639.59 نقطة، خلال الأسبوع الماضي، فيما ارتفع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان"، بنسبة 1.69% ليغلق عند مستوى 4412.82 نقطة.

وسجل مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" نموًا بنسبة 0.04% ليغلق عند مستوى 6581.32 نقطة، وسجل مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" انخفاضًا بنسبة 3.64% ليغلق عند مستوى 27738.16 نقطة، وهبط مؤشر تميز بنسبة 3.35% ليغلق عند مستوى 5099 نقطة.

تراجع إجمالي قيمة التداول بالبورصة المصرية إلى 172.6 مليار جنيه خلال الأسبوع الماضي، في حين بلغت كمية التداول نحو 5.260 مليار ورقة منفذة على 624 ألف عملية.

وذلك مقارنة بإجمالي قيمة تداول قدرها 176.3 مليار جنيه، وكمية التداول بلغت 5.032 مليار ورقة منفذة على 666 آلاف عملية خلال الأسبوع الماضي، واستحوذت الأسهم على 12.18% من إجمالي قيمة التداول داخل المقصورة، في حين مثلت قيمة التداول للسندات وأذون الخزانة نحو 87.82%، وفقًا للتقرير الأسبوعي للبورصة المصرية.

ووزعت إجماليات التداول للشركات المدرجة فى مؤشرات البورصة بين 14.8 مليار جنيه بالمؤشر الرئيسى للبورصة بحجم تداول 1.8 مليار ورقة مالية منفذة، وعدد عمليات 289.2 ألف عملية.

وبلغت قيمة التداول بـ"إيجى إكس 70" نحو 4.9 مليار جنيه، بحجم تداول 2.4 مليار ورقة مالية منفذة من خلال 221.8 ألف عملية، وبلغت قيمة التداول بـ"إيجى إكس 100" نحو 19.7 مليار جنيه بحجم تداول 4.3 مليار ورقة مالية منفذة من خلال 511 ألف عملية.

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