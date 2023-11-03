أفادت صحيفة صوت لبنان بوقوع إطلاق نار وقنبلتين في مخيم عين الحلوة بسب اشكال في حي الزيب داخل المخيم.

وكان مصدر أمني لبناني في وقت سابق توقع تجدد الاشتباكات في مخيم عين الحلوة من جديد.



وكانت عناصر الجيش اللبناني نجحت - في وقت سابق - في ضبط شاحنة" بيك اب" محملة بأسلحة وذخائر قبل دخولها مخيم عين الحلوة.

وذكرت صحيفة “ليبانون نيوز” أنه تبين أن هذه الشاحنة تحركت من حي حطين وكانت في طريقها إلى خارج المخيم دون أن تعرف وجهتها.

وأوضحت الصحيفة اللبنانية أن عناصر الجيش ألقت القبض على 3 أشخاص بهذه القضية، وتم اقتيادهم مع الشاحنة إلى أحد المراكز العسكرية للجيش.