قرار ضد أشخاص سرقوا محتويات شقة بباب الشعرية

قررت نيابة باب الشعرية الجزئية، حبس 3 أشخاص، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامهم بإرتكاب واقعة سرقة من داخل إحدى الشقق السكنية بدائرة قسم شرطة باب الشعرية بأسلوب "المفتاح المصطنع".

وكلفت النيابة رجال المباحث بالتحري عن الواقعة وإعداد تقرير مفصل بذلك.

وكانت قد تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط أحد الأشخاص "له معلومات جنائية" لقيامه بارتكاب واقعة سرقة من داخل إحدى الشقق السكنية بدائرة قسم شرطة باب الشعرية بأسلوب "المفتاح المصطنع"، وتم العثور على المسروقات لدى عميليه "سيئ النية"، وأمكن ضبطهما.

وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية.