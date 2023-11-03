قرار ضد موظف سرق خزينة ونظام كاميرات من شركة بمصر الجديدة

قررت نيابة مصر الجديدة الجزئية، حبس موظف بشركة مقاولات، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بسرقة خزينة وجهاز DVR "الخاص بكاميرات المراقبة" من داخل إحدى شركات أجهزة الحاسب الآلى كائنة بدائرة قسم شرطة مصر الجديدة.

وكلفت النيابة رجال المباحث بالتحري عن الواقعة وإعداد تقرير مفصل بذلك.

وكانت قد تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط موظف بشركة مقاولات مقيم بمحافظة الجيزة لقيامه بسرقة خزينة وجهاز DVR "الخاص بكاميرات المراقبة" من داخل إحدى شركات أجهزة الحاسب الآلى كائنة بدائرة قسم شرطة مصر الجديدة.

وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة مستغلاً وجود نسخة من مفاتيح الشركة بحوزته، وتم بإرشاده ضبط المسروقات داخل سيارته، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية.