إدراج 28 جامعة مصرية في تصنيف شنغهاي .. انفوجراف

نشر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء انفوجراف عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك بشأن إدراج 28 جامعة مصرية في تصنيف شنغهاي.

أوضح المركز أن نتائج تقرير تصنيف "شنغهاي" للتخصصات العلمية لعام 2023، أدرجت 28 جامعة مصرية في هذا التصنيف، والذي يشمل ترتيب أفضل 5000 جامعة على مستوى العالم.

وأضاف أن هذا التصنيف شهد ظهور الجامعات المصرية في 5 تخصصات أساسية، وهي العلوم الطبيعية، والعلوم الحياتية، والعلوم الطبية، والعلوم الهندسية، والعلوم الاجتماعية، وتخصصاتها الفرعية المختلفة.