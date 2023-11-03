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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

لدينا أكثر من ثلاثين منتجاً عالمياً

عمر نصار: نحن الوحيدون في إنتاج بودرة تيل الفرامل ونصدرها للدول

عمر مجاهد نصار، عضو
عمر مجاهد نصار، عضو مجلس إدارة شركات نصار جروب

أكد عمر مجاهد نصار، عضو مجلس إدارة شركات نصار جروب ، أن نصار جروب هي رائدة صناعة المسامير الصلب والصناعات الثقيلة في العالم والشرق الأوسط منذ أكثر من خمسين عاماً ونصنع أكثر من ثلاثين منتجاً عالمياً يصدر إلى كل دول العالم

وأضاف عمر مجاهد نصار ، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي مصطفى بكري ببرنامج حقائق وأسرار المذاع على قناة صدى البلد ، أن نصار جروب تعد رقم واحد في العالم في تصنيع اللوف المعدني وهو أبسط منتج من منتجات كثيرة نصدرها للصين وهو المنتج الذي يتحول إلى بدرة اللوف المعدني التي تدخل في صناعة تيل الفرامل والتي تصدره نصار جروب للعالم كله في أمريكا والصين وأوروبا منذ أكثر من ثلاثين عاماً ، وأضاف عمر  مجاهد نصار  أن بودرة تيل الفرامل التي تصنعها نصار جروب تستخدم في سيارات المرسيدس والفيراري وBMW وكل سيارات العالم وتعتبر الشركة رقم واحد في إنتاج تيل الفرامل

رقم واحد في إنتاج أسلاك اللحام في العالم

وأشار  عمر مجاهد نصار إلى أن شركة نصار جروب هي رقم واحد في إنتاج أسلاك اللحام في العالم ، حيث كان يتم استيراد كميات كبيرة إلى أن أوقفت نصار جروب الاستيراد لهذا المنتج وتغطية السوق المحلي والعالمي بمنتجات نصار جروب

وقال عمر مجاهد نصار، إن نصار جروب لديها هدف وحيد وهو تغطية السوق المحلية وتقليل الاستيراد من المسامير وأدوات الربط تنفيذاً لتوجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسى ودعم ومساندة الصناعة المصرية الوطنية والاهتمام بتطوير منتجاتنا لكي نقوم بفتح أسواق جديدة للتصدير والعمل على توطين الصناعة المصرية. 

عمر مجاهد نصار صدى البلد نصار جروب اللوف المعدني إنتاج اللوف المعدني

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