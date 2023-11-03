سعد الزنط: إسرائيل ليس لديها الجرأة لبدء الغزو البري

قال سعد الزنط، مدير مركز الدراسات الاستراتيجية وأخلاقيات الاتصال، أن إسرائيل ليس لديها الجرأة للغزو البري لقطاع غزة .

أوضح سعد الزنط خلال حواره مع برنامج “حقائق وأسرار”، المذاع عبر قناة “صدى البلد”، تقديم الاعلامى مصطفى بكرى، أن الصراع بين فلسطين وإسرائيل لن ينتهى عسكريا كما تتخيل اسرائيل والدول الغربية.

وأكد مدير مركز الدراسات الاستراتيجية وأخلاقيات الاتصال، ان المقاومة الفلسطينية المتمثلة فى حماس أصبحت رمزا للشعب الفلسطيني .

وأوضح مدير مركز الدراسات الاستراتيجية وأخلاقيات الاتصال : العالم سيتغير اقتصادياً و سياسياً خلال الأعوام القادمة، وأمريكا لن تظل القوى الأولى عالميا.