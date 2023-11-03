تيار الاستقلال الفلسطيني: العدوان الإسرائيلي على غزة تجاوز كل الحدود| فيديو

علق الدكتور محمد أبو سمرة، رئيس تيار الاستقلال الفلسطيني، على قصف الاحتلال الإسرائيلي مدخل مجمع الشفاء الطبي في غزة.

وقال الدكتور محمد أبو سمرة، رئيس تيار الاستقلال الفلسطيني، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية "إكسترا نيوز"،: "اليوم هو واحد من الأيام الأكثر بشاعة وإجراما وتوحشا في العدوان الصهيوني الذي بدأ منذ 7 أكتوبر الماضي".

وأضاف: "العدو الصهيوني استهدف اليوم مستشفى الشفاء، وقافلة من سيارات الإسعاف التي تحمل عددا من الجرحى ممن تم التنسيق لنقلهم إلى مصر لتلقي العلاج".

وأشار إلى أن: "العدوان الإسرائيلي تجاوز كل الخطوط التي يمكن أن تحتمل على المستوى الإنساني والدولي أيضا".