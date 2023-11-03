طيران الاحتلال ينفذ أحزمة نارية عنيفة على قطاع غزة

ذكرت وكالة شهاب الفلسطينية أن طيران الاحتلال نفذت أحزمة نارية عنيفة على المدخل الشرقي لبلدة بيت حانون وفي منطقة الصناعية ودوار حمودة شمال القطاع، وأيضا في محيط أبراج العودة شمالي شرق بلدة بيت لاهيا، وفي محيط مستشفى الإندونيسي شمال القطاع.

وفي سياق متصل؛ أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية استشهاد 13 مواطناً و26 إصابة جراء المجزرة التي ارتكبها الاحتلال بحق سيارات الإسعاف على بوابة مجمع الشفاء والتي كانت تحمل عدداً من الجرحى المحولين للعلاج في مصر.

وقالت الوزارة الفلسطينية : كنا قد أشعرنا الصليب الأحمر وجمهورية مصر العربية والعالم بأسره عبر قنوات الاتصال ووسائل الإعلام بتحرك سيارات الإسعاف التي تحمل المصابين المحولين لمصر إلًا أن الاحتلال ارتكب جريمته بكل وقاحة.

كما دعت الوزارة الفلسطينية العالم لمحاسبة الاحتلال على جرائمه بحق الطواقم الطبية والإسعافية واختراق كافة القوانين الدولية والمعاهدات التي تحظر استهداف الطواقم الطبية وسيارات الإسعاف.