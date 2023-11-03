سعد الزنط: إسرائيل يمكنها التدمير لكنها لن تستطيع القضاء على حماس والمقاومة

قال سعد الزنط، مدير مركز الدراسات الاستراتيجية وأخلاقيات الاتصال، إن قوات أمريكية وبريطانية تشارك فى الحرب على قطاع غزة.

وأوضح سعد الزنط، خلال حواره مع برنامج “حقائق وأسرار”، عبر قناة “صدى البلد”، تقديم الإعلامي مصطفى بكري، أن القضية الفلسطينية لا تحتاج إلى المساعدات الإنسانية وحسب؛ بل تحتاج إلى تدخل سياسي.

إسرائيل



وأوضح سعد الزنط، أن الدول المساندة لإسرائيل منذ عام 1948، كانت تعمل على إدارة الصراع، وإسرائيل فى الوقت الحالي قررت حسم هذا الصراع.

وأكد مدير مركز الدراسات الاستراتيجية وأخلاقيات الاتصال، أنه يمكن لإسرائيل التدمير والحرق، ولكنها لن تستطيع القضاء على حماس والمقاومة الفلسطينية.