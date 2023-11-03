منظمة أوكسفام الدولية: نصف مليون مدني شمال غزة يعانون حصارا مزدوجا

قالت منظمة أوكسفام الدولية إنها "تشعر بقلق بالغ" على حياة حوالي 500 ألف فلسطيني محاصرين حاليًا في "حصار داخل حصار" في شمال غزة.

قالت المنظمة الخيرية، في بيان لها اليوم الجمعة، إن القوات الإسرائيلية فرضت قبضة خانقة شبه كاملة على مدينة غزة والمنطقة الشمالية.

اتهمت المنظمة إسرائيل بالعقاب الجماعي للمدنيين في غزة وانتهاك القانون الإنساني الدولي من خلال حرمان الناس من الغذاء والماء والوقود والأدوية وغيرها من المساعدات وحذرت من خطر وقوع المزيد من الخسائر الفادحة في أرواح المدنيين في شمال غزة.

أضافت المنظمة أن الدعم الإنساني شبه مستحيل في شمال غزة.

وقال الحسن سوارجو، أحد العاملين في المجال الإنساني في منظمة أوكسفام في شمال غزة: نحن نتقاسم الموارد مع عشر عائلات أخرى الأسواق شبه فارغة.

وأضاف: لا يوجد طعام طازج في جميع أنحاء المدينة. نحن نعتمد على الأغذية المعلبة. أسواق الخبز ليس بها كهرباء ولا يوجد سوى كمية محدودة من الوقود. وأطفالنا يعانون، لا يفهمون لماذا انتقلنا، ولماذا تطلق إسرائيل النار علينا.

دعت المنظمة إلى وقف فوري لإطلاق النار والسماح بوصول المساعدات الإنسانية.

كما دعت المجتمع الدولي إلى الضغط من أجل إنهاء الاحتلال الإسرائيلي المطول للأراضي الفلسطينية، بما في ذلك رفع الحصار عن غزة.