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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

وقف إطلاق النار.. مظاهرة لدعم فلسطين في محطة قطار كينجز كروس بلندن

صدى البلد

نظمت حشود كبيرة، مظاهرة احتجاجية، في محطة كينجز كروس للسكك الحديدية في لندن؛ للمطالبة بوقف إطلاق النار في الصراع بين إسرائيل وحركة حماس.

وهتف المتظاهرون، وفقا لـ"سكاي نيوز" البريطانية، "وقف إطلاق النار الآن"، بينما لوح الناس بالأعلام الفلسطينية واللافتات.

وقالت شرطة النقل البريطانية، إنها على علم بتجمع مجموعة في محطة كينجز كروس، وأضافت: “ضباطنا يبلغونهم بأمر الحظر المعمول به، وينصحونهم بالمغادرة”. 

وذكرت شرطة النقل البريطانية: إن الحظر "يغطي محطة كينجز كروس بأكملها". 

ومن جهته،قال وزير النقل البريطاني، مارك هاربر: في حين أن الحق في الاحتجاج السلمي هو جزء أساسي من مجتمعنا الديمقراطي؛ إلا أنه لا يمكن أن يكون على حساب حق الآخرين في عدم التعرض للتعطيل أو الترهيب بشكل خطير.

وأضاف وزير النقل البريطاني، مارك هاربر: إنه وافق على إصدار أمر بحظر الاحتجاج، مضيفا: “هذا يعني أن النشاط الاحتجاجي في المحطة، يصنف على أنه غير قانوني، وأي شخص يشارك؛ سيكون عرضة للاعتقال”.

وأصدرت الشرطة البريطانية تقارير حول العديد من الاعتقالات المتعلقة بجرائم الكراهية المشتبه بها.

أشارت قوة الشرطة أيضًا إلى أنها ستتخذ موقفًا متشددًا أثناء الاحتجاجات، قائلة إنها "تستخدم تدخلات أكثر حدة للقيام باعتقالات وسط حشود كبيرة".

يشمل الإجراءات التي تتخذها الشرطة تحليل وسائل التواصل الاجتماعي واستخدام التعرف على الوجه بأثر رجعي.

قالت القائدة كارين فيندلي، المسؤولة عن الشرطة في لندن هذا الأسبوع: مع دخولنا عطلة نهاية الأسبوع الرابعة من الاحتجاج، من الصواب أن نواصل مراجعة وتحسين نهجنا الشرطي. 

وأضافت: من المؤسف أن جرائم الكراهية مستمرة في الارتفاع. ولن يتم التسامح مع هذا الأمر. رسالتي إلى ضباطنا واضحة - سنتخذ إجراءات إيجابية في كل فرصة عندما يتم تنبيهنا إلى جرائم، خاصة تلك التي تثير التحريض وتغذيها الكراهية. 

قالت شرطة العاصمة إن الضباط يواصلون تقديم دوريات الطمأنينة، وقد قاموا حتى الآن بأكثر من 6500 زيارة إلى المباني المعرضة للخطر، بما في ذلك 928 مدرسة و4769 مبنى دينيًا.

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