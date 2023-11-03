رشقة صاروخية.. سرايا القدس تقصف مجمع أفشلوم الإسرائيلي

أعلنت سرايا القدس قصفها مجمع "أفشلوم" الإسرائيلي برشقة صاروخية ردا علي استهداف قوات الاحتلال للمدنيين.

كما استهدفت سرايا القدس مركز قيادة للعدو جنوب شرق حي الزيتون بعدد من مقذوفات أبابيل.

وكان المتحدث باسم وزارة الصحة الفلسطينية في غزة أشرف القدرة قد أكد أن الاحتلال نفذ مجزرة بحق الأطباء والجرحى في مستشفي الشفاء أسفر عن سقوط 60 شخص مابين جرحي وشهيد مطالبا بالتدخل العاجل لحماية المنظومة الطبية.

وأشار القدرة إلى أن الاحتلال استهدف سيارات الإسعاف على بوابة مجمع الشفاء الطبي بشكل مباشر ما أسفر عن سقوط شهداء وجرحى.

وبين أن سيارات الإسعاف كانت تجلي جرحى إلى معبر رفح وأبلغنا الصليب الأحمر الدولي بذلك.

ولفت الى انه تم ابلاغ الصليب الأحمر الدولي بإجلاء جرحى لكن الاحتلال الإسرائيلي تعمد استهدافهم مشددا علي أن الاحتلال الإسرائيلي تعنت في خروج الجرحى لعلاجهم في الخارج وتعمد استهدافهم.

ونوه إلى أن القصف أسفر عن سقوط عدد كبير من الشهداء جراء استهداف الاحتلال لسيارات إسعاف في أكثر من موقع؛ مطالبا المجتمع الدولي بتوفير ممرات إنسانية آمنة لخروج الجرحى للعلاج في الخارج.