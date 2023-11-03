كتائب القسام تقصف تل أبيب بـ 3 صواريخ

قصفت كتائب القسام مدينة تل أبيب بـ 3 صواريخ؛ ردا على استهداف قوات الاحتلال الإسرائيلي للمدنيين، بحسب ما ذكرت وكالة الصحافة الفلسطينية “صفا”.

وأشارت الوكالة إلى سماع إطلاق نار متتالٍ يستهدف معسكر "كرني شمرون" قرب بلدة عزون شرق قلقيلية.

فيما استهدفت سرايا القدس مركز قيادة للعدو جنوب شرق حي الزيتون بعدد من مقذوفات أبابيل.



وكان المتحدث باسم وزارة الصحة في غزة أشرف القدرة قد أكد أن الاحتلال نفذ مجزرة بحق الأطباء والجرحى في مستشفى الشفاء أسفر عن سقوط 60 شخصا ما بين جرحي وشهيد مطالبا بالتدخل العاجل لحماية المنظومة الطبية.

وأشار القدرة الي ان الاحتلال استهدف سيارات الإسعاف على بوابة مجمع الشفاء الطبي بشكل مباشر ما أسفر عن سقوط شهداء وجرحى.

ولفت الي انه تم ابلاغ الصليب الأحمر الدولي بإجلاء جرحى لكن الاحتلال الإسرائيلي تعمد استهدافهم مشددا علي أن الاحتلال الإسرائيلي تعنت في خروج الجرحى لعلاجهم في الخارج وتعمد استهدافهم.

ونوه بأن القصف أسفر عن سقوط عدد كبير من الشهداء جراء استهداف الاحتلال لسيارات إسعاف في أكثر من موقع؛ مطالبا المجتمع الدولي بتوفير ممرات إنسانية آمنة لخروج الجرحى للعلاج في الخارج.