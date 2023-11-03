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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

استهداف المستشفيات.. ضياء رشوان: جيش الاحتلال يواصل قصف المدنيين

الإعلامي ضياء رشوان
الإعلامي ضياء رشوان

قال الإعلامي ضياء رشوان، إن طائرات جيش الاحتلال هاجمت اليوم إحدى بوابات مجمع الشفاء الطبي، وهو المجمع الأكبر في قطاع غزة، ويوجد به عدد هائل من المرضى، وعدد هائل من النازحين الفاقدين لمنازلهم، والتقديرات تتحدث عن 60 ألف شخص متواجدين بالداخل. 

ضياء رشوان يكشف تفاصيل القصف على مجمع الشفاء الطبي 

وأضاف "رشوان"، خلال تقديمه برنامج "مصر جديدة"، المذاع من خلال قناة "etc"، اليوم الجمعة، أن طائرات الاحتلال قصفت عربات الإسعاف المتواجدة على مدخل مجمع الشفاء، وعدد الشهداء لا يقل عن 14 حتى الآن، والجرحى لا يقل عن 50، والحصر ما زال جاريا في هذا الملف. 

وأوضح ضياء رشوان، أن جيش الاحتلال قصف محيط مستشفى القدس أيضا، ويوجد شهداء وجرحى، فضلا عن شارع رشيد غرب قطاع غزة وقريب من البحر المتوسط وهو أحد طرق النزوح للشعب الفلسطيني انقطع أيضا بسبب الاشتباكات فيه وتواجد عدد من الدبابات فيه ويحدث اشتباكات عنيفة به. 

ونوه بأن ما حدث في مستشفى الشفاء بحسب رواية مدير المجمع الطبي أنه كانت هناك 15 سيارة للإسعاف تخرج من المستشفى نحو جنوب غزة، للانتقال إلى رفح الفلسطينية ومنها العبور إلى رفح المصرية، بحسب الاتفاق المعقود؛ لأن الجرحى في حالة خطيرة، ويتم التنسيق في مسار آمن لهذه السيارات، وخلال مسيرتهم لشارع رشيد وجدوا القصف به، حاولوا أن يسلكوا طرقا أخرى، وحينما عادوا للمستشفى بعد فشل عبورهم؛ تم قصفهم. 

وواصل أن ردود الأفعال في العالم كثيرة، ولكن لا ترقى مع الحدث، إذ أن جيش الاحتلال قصف مستشفيين في يوم واحد، فضلا عن قصف مستشفى المعمداني من قبل، والذي أوقع مئات من الشهداء والجرحى. 

ضياء رشوان مجمع الشفاء الطبي برنامج مصر جديدة طائرات الاحتلال مستشفى القدس

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