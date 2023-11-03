نائب وزير الصحة: يجب ضبط النمو السكاني لخلق فرصة للأجيال القادمة

قال الدكتور طارق توفيق، نائب وزير الصحة لشؤون السكان، إن الدولة قامت بما يسمي بالمنهج التشاركي، موضحا: "وهو المنهج الذي أُتِي به بكل من يعمل بالسكان، وعرض المشاكل، والوصول إلى تصور يؤدي لضبط السكان”.

أضاف الدكتور طارق توفيق، نائب وزير الصحة لشؤون السكان، خلال حواره ببرنامج “بصراحة” المذاع عبر فضائية “الحياة”، تقديم الإعلامية رانيا هاشم، أنه لا بد من ضبط النمو السكاني؛ لتكون هناك فرصة للأجيال القادمة.

وأوضح الدكتور طارق توفيق، نائب وزير الصحة لشؤون السكان: “لدينا حوالي 9 ملايين وافد لمصر.. ونقدم خدمات وتوعية لهم؛ لأنهم ضيوف، وتعداد السكان وصل إلى 105.8 مليون نسمة”.