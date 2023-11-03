القاهرة الإخبارية : جريمة جديدة للاحتلال في مدرسة شمال قطاع غزة.. فيديو

أفادت قناة القاهرة الإخبارية، في نبأ عاجل لها الآن، أن قوات الاحتلال الإسرائيلي ارتكبت مجزرة جديدة في مدرسة شمال قطاع غزة.

وفي وقت سابق، استهدف الاحتلال الإسرائيلي 3 مستشفيات من بينها مجمع الشفاء الطبي ومستشفى القدس بجانب المستشفى الإندونيسي.