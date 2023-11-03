عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

حقوق الإنسان بفلسطين: 70% من سكان غزة من اللاجئين

عصام العاروري
عصام العاروري

كشف عصام العاروري، المفوض العام للهيئة المستقلة لحقوق الإنسان بفلسطين، عن أن نسبة اللاجئين في قطاع غزة أكثر من الضفة الغربية، إذ أن نسبة اللاجئين 70% في غزة من إجمالي السكان، ولكن في الضفة الغربية أقل من 25%، وربما لأن قسما ممن قدموا لاجئين للضفة الغربية انتقلوا في وقت لاحق إلى الأردن، وهذا ما يفسر عن أعلى نسبة من اللاجئين خارج فلسطين موجودة في الأردن. 

عصام العاروري يتحدث عن مخططات إسرائيل 

وأضاف "العاروري"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي ضياء رشوان، في برنامج "مصر جديدة" المذاع من خلال قناة "etc"، اليوم الجمعة، أن نسبة الفلسطينيين في القدس المحتلة كانت 19% من سكان المدينة عام 1967 من مجمل سكان المدينة بالشاطرين الشرقي والغربي، إلا أن سلطات الاحتلال وضعت هدفا ألا تتجاوز نسبة الفلسطينيين الـ 25%، ووصلت النسبة في أواخر تسعينيات القرن الماضي إلى 30%، فوضعوا هدفا أن عام 2020 لا تتجاوز النسبة 30% من سكان القدس المحتلة، وعملوا على ذلك. 

وأشار إلى أن إسرائيل قامت بنقل المزيد من المستوطنين، من مدن إسرائيلية مختلفة، وسكَّنتهم في القدس، وطردت عائلات من الفلسطينيين خارج القدس، وصادرت بيوتهم وهدمتها، ‘لا أنهم فوجئوا أن نسبة الفلسطينيين من إجمالي سكان القدس هم 40%، وأغلبهم شباب بعمر الـ 18 عاما. 

فلسطين قطاع غزة مخططات إسرائيل ضياء رشوان برنامج مصر جديدة الفلسطينيين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

منشور غير متوقّع من خالد الغندور بعد خسارة الزمالك أمام زد

فعلها الأشقاء| ضربة عربية ضد الاحتلال.. قطع علاقات وطرد السفير ووقف البترول والغاز.. وأول رد من إسر.ائيل

بيان عاجل من حركة حماس ردا على مجــزرة مستشفى الشفاء

التضامن تتابع صرف معاشات نوفمبر بالزيادة الجديدة.. اعرف قيمة العلاوة الرسمية أول 2024

اِعرف مين المقصود | الزمالك يدرس قرارًا صادمًا بعد الخسارة من زد

إعلامي شهير يصدم جماهير الزمالك بشأن أحمد فتوح

انفجارات قوية تهز القاعدة الأمريكية في شرق سوريا

صفعتان على وجه الكيان| استقالة إسر.ائيلية بسبب "فشل نتنياهو".. وأنجلينا جولي توجه ضربة لجيش الاحتلال

موضوعات متعلقة

ضياء رشوان: مصر لديها إمكانياتها ولكنها تبحث عن حل للقضية الفلسطينية

السفير محمد حجازي: بايدن قلق من تأثير أحداث غزة على فرصه الانتخابية

استهداف المستشفيات.. ضياء رشوان: جيش الاحتلال يواصل قصف المدنيين

سفير فلسطين بمصر: أكثر من 35000 مواطن تضرروا من القصف العدواني على غزة

بعد الخروج الأفريقي.. قرار عاجل من الخطيب بخصوص مارسيل كولر

بسبب إهداره ركلة الجزاء.. إعلامي: علي معلول بكى كثيرا بعد الخروج الأفريقي

معاناة .. خسائر فادحة في جيش الاحتلال | وقيادات إسرائيلية: دموعنا تنهمر

حزب الله : العمليات على الحدود أحدثت قلقا وذعرا لدى قيادات العدو الإسرائيلي

ترشيحاتنا

عقدة صن داونز.. تعليق غير متوقع من عمرو أديب على خروج الأهلي

ذكر لتفريج الهم وتيسير الأمور.. أدركه بـ 5 كلمات قبل الشروق

التضامن تتابع صرف معاشات نوفمبر بالزيادة الجديدة.. اعرف قيمة العلاوة الرسمية أول 2024

بلينكن لإسرائيل: الهدنة الإنسانية ستعطيكم الوقت للهجوم البري في غزة

إصابة مارك زوكربيرج بـ الرباط الصليبي.. صور

لو رخصتك ضاعت.. خطوات سريعة لاستخراج بدل فاقد أونلاين


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أهمها الريحان.. أعشاب لمرضى الكلى

بجسم ممشوق بعد الولادة.. دينا داش تثير الجدل فى حفل خطوبة شقيقها

خد بالك.. تطبيق ترجمة يورط سائحاً ويتسبب في اعتقاله| تفاصيل كاملة

بفستان ملفت.. خطيبة كريم داش تثير الجدل في حفل خطوبتها

فيديو

مخططات صهيونية.. مصر ترد على وثائق إسرائيلية بهذه الطريقة / فيديو جراف

لا تعويم | مكاسب تثبيت سعر الفائدة.. ومفاجأة تنتظر الدولار

هدد أمريكا ووصف إسرائيل بالغباء.. أبرز تصريحات حسن نصر الله

البنزين من بينها.. قرارات حكومية مهمة في شهر نوفمبر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ندى عصام

ندى عصام تكتب : تحت المجهر

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: طوفان الأقصى قلب الموازين العسكرية

شريف سليمان

شريف سليمان يكتب: نحتاج لموقف عربي حاسم

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب : أكتوبر رحل وجاء نوفمبر

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: استعادة طه حسين

محمد الغريب

محمد الغريب يكتب: فتنة بني اسرائيل

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الوعي سلاح المصريين ضد المتربصين

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: نحن أمام أزمة غير مسبوقة

اﻟﻤﺰﻳﺪ