حقوق الإنسان بفلسطين: 70% من سكان غزة من اللاجئين

كشف عصام العاروري، المفوض العام للهيئة المستقلة لحقوق الإنسان بفلسطين، عن أن نسبة اللاجئين في قطاع غزة أكثر من الضفة الغربية، إذ أن نسبة اللاجئين 70% في غزة من إجمالي السكان، ولكن في الضفة الغربية أقل من 25%، وربما لأن قسما ممن قدموا لاجئين للضفة الغربية انتقلوا في وقت لاحق إلى الأردن، وهذا ما يفسر عن أعلى نسبة من اللاجئين خارج فلسطين موجودة في الأردن.

عصام العاروري يتحدث عن مخططات إسرائيل

وأضاف "العاروري"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي ضياء رشوان، في برنامج "مصر جديدة" المذاع من خلال قناة "etc"، اليوم الجمعة، أن نسبة الفلسطينيين في القدس المحتلة كانت 19% من سكان المدينة عام 1967 من مجمل سكان المدينة بالشاطرين الشرقي والغربي، إلا أن سلطات الاحتلال وضعت هدفا ألا تتجاوز نسبة الفلسطينيين الـ 25%، ووصلت النسبة في أواخر تسعينيات القرن الماضي إلى 30%، فوضعوا هدفا أن عام 2020 لا تتجاوز النسبة 30% من سكان القدس المحتلة، وعملوا على ذلك.

وأشار إلى أن إسرائيل قامت بنقل المزيد من المستوطنين، من مدن إسرائيلية مختلفة، وسكَّنتهم في القدس، وطردت عائلات من الفلسطينيين خارج القدس، وصادرت بيوتهم وهدمتها، ‘لا أنهم فوجئوا أن نسبة الفلسطينيين من إجمالي سكان القدس هم 40%، وأغلبهم شباب بعمر الـ 18 عاما.