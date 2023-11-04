خبير: السياسة الأصلية للاستيطان الصهيوني تقوم على الترحيل أو الإبادة

علق اللواء سيد الجابري، الخبير الاستراتيجي، على تصاعد الأحداث في الأراضي الفلسطينية المحتلة وخاصة في قطاع غزة.

وأضاف اللواء سيد الجابري، الخبير الاستراتيجي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «الحياة اليوم» المُذاع عبر فضائية «الحياة»، أن الجزائر دفعت مليون شهيد من أجل التحرير، وإن ما حدث في يوم 7 أكتوبر من فصائل المقاومة الفلسطينية، غير مجري التاريخ.

وتابع اللواء سيد الجابري، الخبير الاستراتيجي، أن السياسة الأصلية للاستيطان الصهيوني تقوم على عدة ادعاءات وهي الترحيل أو الإبادة، وهذه عقيدة الصهيونية العالمية، موضحًا أن اسرائيل تسير في مخطط الاستيطان طبقًا للخطة الموضوعة.