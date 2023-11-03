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الإشراف العام
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رئيس التحرير
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توك شو

سياسي يطالب شرفاء العالم بالتدخل لإنقاذ الفلسطينيين بغزة

صدى البلد

طالب الدكتور محمد سيد أحمد، أستاذ علم الاجتماع السياسي،  شرفاء العالم بضرورة التحالف لإنقاذ الشعب الفلسطيني الذي يتعرض للاضطهاد من جيش الاحتلال.

وأشار خلال مداخلة  ببرنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، إلى الذكرى المشؤومة لإعلان بلفور في الذكرى 106، مطالبًا المجتمع الدولي بتصحيح خطأه التاريخي.

 أكد على استمرار إسرائيل والمجتمع الدولي في جرائمهم، مشيرًا إلى دعم بريطانيا المستمر لإسرائيل في حربها على الفلسطينيين في قطاع غزة.

ودعا إلى دعم المقاومة الفلسطينية التي يأمل أن تحرر تراب الوطن في المستقبل وتنهي هذه المعاناة التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني.

الاجتماع السياسي إعلان بلفور الإعلامي محمد موسى المقاومة الفلسطينية الشعب الفلسطيني برنامج خط أحمر

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