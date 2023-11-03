نائب الصحة لشئون السكان: نحن بحاجة لقانون صارم فيما يتعلق بالزواج المبكر

قال الدكتور طارق توفيق، نائب وزير الصحة لشؤون السكان ، الدولة المصرية بحاجة ملحة إلى قانون صارم التطبيق فيما يتعلق بالزواج المبكر ليس فقط من أجل الحد من التعداد السكاني، ولكن هذا الزواج المبكر يعني خروج الفتاة من المدرسة، البطالة في المستقبل، زيادة أعداد الأسرة، تدمير الفتاة صحيًا ونفسيًا.

أضاف الدكتور طارق توفيق، نائب وزير الصحة لشؤون السكان، خلال حواره ببرنامج “بصراحة” المذاع عبر فضائية “الحياة”، تقديم الإعلامية رانيا هاشم، أنه لا بد من ضبط النمو السكاني؛ لتكون هناك فرصة للأجيال القادمة.

وأوضح الدكتور طارق توفيق، نائب وزير الصحة لشؤون السكان: “لدينا حوالي 9 ملايين وافد لمصر.. ونقدم خدمات وتوعية لهم؛ لأنهم ضيوف، وتعداد السكان وصل إلى 105.8 مليون نسمة”.