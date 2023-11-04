رئيس مركز القدس للدراسات: إسرائيل تضرب المدارس والمستشفيات بتصعيد غير مسبوق.. فيديو

علق أحمد رفيق عوض رئيس مركز القدس للدراسات، على الصمت العالمي تجاه المجازر التي تحدث في غزة.

وقال أحمد رفيق عوض رئيس مركز القدس للدراسات، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي محمد سعيد محفوظ، عبر فضائية "إكسترا نيوز"،: "ما يحدث هو صمت معيب ومخجل ومخزي"، لافتا: "كل من يدعي ويتشدق بالديمقراطيات يصمت أمام هذه الجرائم غير المسبوقة".

وأضاف أحمد رفيق عوض رئيس مركز القدس للدراسات،: "إسرائيل تضرب المدارس والمستشفيات بتصعيد غير مسبوق"، مشيرا: "لا يمكن تفسير ما يحدث إلا أنه مؤامرة دولية على الفلسطينيين".

وأشار: "المجتمع العالمي يجتمع على شطب المجتمع الفلسطيني من الوجود، وهناك قوى غربية تقبل أن يتم شطب الشعب الفلسطيني من سجل الأسرة الدولية".