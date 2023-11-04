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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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رئيس مركز القدس للدراسات: إسرائيل تضرب المدارس والمستشفيات بتصعيد غير مسبوق.. فيديو

إكسترا نيوز
إكسترا نيوز

علق أحمد رفيق عوض رئيس مركز القدس للدراسات، على الصمت العالمي تجاه المجازر التي تحدث في غزة.

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وقال أحمد رفيق عوض رئيس مركز القدس للدراسات، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي محمد سعيد محفوظ، عبر فضائية "إكسترا نيوز"،: "ما يحدث هو صمت معيب ومخجل ومخزي"، لافتا: "كل من يدعي ويتشدق بالديمقراطيات يصمت أمام هذه الجرائم غير المسبوقة".

 

وأضاف أحمد رفيق عوض رئيس مركز القدس للدراسات،: "إسرائيل تضرب المدارس والمستشفيات بتصعيد غير مسبوق"، مشيرا: "لا يمكن تفسير ما يحدث إلا أنه مؤامرة دولية على الفلسطينيين".

 

وأشار: "المجتمع العالمي يجتمع على شطب المجتمع الفلسطيني من الوجود، وهناك قوى غربية تقبل أن يتم شطب الشعب الفلسطيني من سجل الأسرة الدولية".

رئيس مركز القدس للدراسات إسرائيل غزة

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