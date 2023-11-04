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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

أخبار التعليم.. انطلاق مؤتمر التحديات والآفاق القانونية والاقتصادية للذكاء الاصطناعي بحقوق عين شمس.. آخر موعد لقبول الملخصات المشاركة بمؤتمر تقارب تكنولوجيا النانو

صدى البلد

نشر موقع "صدى البلد" العديد من الأخبار التعليمية المهمة خلال الساعات الأخيرة، وفيما يلي ننشر موجزا لأحدث أخبار التعليم المنشورة خلال الساعات الماضية.

 

انطلاق مؤتمر التحديات والآفاق القانونية والاقتصادية للذكاء الاصطناعي بحقوق عين شمس

تنظم جامعة عين شمس اليوم، السبت، فعاليات المؤتمر السنوي لكلية الحقوق بعنوان "التحديات والآفاق القانونية والاقتصادية للذكاء الاصطناعي"، بحضور المستشار عمر مروان، وزير العدل، والدكتور جويدو ويستكامب، المدير الأكاديمي لبرنامج الماجستير في الملكية الفكرية، جامعة كوين ماري، وألفونسو فيردو بيريز، رئيس اللجنة الدولية للصليب الأحمر، وأليكس إيفانكو، رئيس مجموعة العمل الرابعة للجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي (أونسيترال)، والدكتور كاتالين ليجيتي، نائب رئيس الجمعية الدولية للقانون الجنائي ،AIDP، عميد كلية الحقوق والاقتصاد والمالية بجامعة لوكسمبورغ.

 

جامعة حلوان تطلق مسابقة لبناء الرعي الجماعي للأجيال

أطلقت جامعة حلوان مسابقة بحثية فنية لبناء الوعي الجماعي للأجيال الجديدة، تحت رعاية الدكتور السيد قنديل، رئيس الجامعة، وريادة الدكتور حسام رفاعي، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور عماد أبو الدهب، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي، وإشراف الدكتور أحمد فاروق، مستشار رئيس الجامعة للأنشطة الطلابية.

 

اليوم.. انطلاق فعاليات الأسبوع التوظيفي بجامعة عين شمس ”Career Week 2023”

تنطلق اليوم، السبت، فعاليات الأسبوع التوظيفى لجامعة عين شمس ”Career Week 2023” في نسخته الثانية، والذي ينظمه مركز التوظيف بالجامعة، تحت رعاية الدكتورة غادة فاروق، القائم بأعمال رئيس جامعة عين شمس، والدكتور عبد الفتاح سعود، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتورة ريم الكباريتي، المدير التنفيذي لرابطة خريجي الجامعة، والدكتور أحمد عبد العزيز، مدير مركز التوظيف.

 

النشر الدولي وإدارة ضغوط العمل.. برنامجان تدريبيان لأعضاء هيئة التدريس بجامعة القاهرة

تواصل جامعة القاهرة تنفيذ البرامج التدريبية للعاملين وأعضاء هيئة التدريس بالجامعة، حيث تهدف إلى تنمية القدرات والمهارات، بالتعاون بين المركز ومع الكيانات المختلفة بالجامعة كلٌ وفق تخصصه.

 

15 نوفمبر.. آخر موعد لقبول الملخصات المشاركة بمؤتمر تقارب تكنولوجيا النانو

أعلنت أكاديمية البحث العلمى المشاركة في مؤتمر الولايات المتحدة وأفريقيا الثالث لتقارب تكنولوجيا النانو الذى سيعقد خلال الفترة من 14 وحتى  19 يناير 2024 فندق جراند نايل تاور القاهرة‏، بالتعاون مع جامعة تكساس بالولايات المتحدة الأمريكية ، وسيكون المؤتمر من تنظيم الأكاديمية.

 

آثار القاهرة: طلاب الفرقة الأولى لهم جدول خاص لامتحانات الميدتيرم

أعلن الدكتور محسن صالح، عميد كلية الآثار جامعة القاهرة، عن موعد بدء امتحانات الميد تيرم للفصل الدراسى الأول بالعام الجامعى 2023-2024.

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