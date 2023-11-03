مصطفى الفقي: واشنطن الحاضنة لـ تل أبيب.. ولو سقطت أمريكا ستنتهي إسرائيل

قال الدكتور مصطفى الفقي، المفكر السياسي، إن سقوط أمريكا ينهي وجود دولة إسرائيل في المنطقة، موضحا أن السياسة الأمريكية الآن مستقرة، وتغييرها؛ هو وضع طبيعي في أي وقت.

وأشار "الفقي"، خلال حوار ببرنامج "حبر سري"، مع الإعلامية أسما إبراهيم، المذاع على قناة القاهرة والناس، إلى أنه حال سقوط أمريكا كقوى عظمى؛ ستكون بداية الانهيار والنهاية للاحتلال الإسرائيلي في فلسطين.

وأكد أن أمريكا هي الحاضنة والحامية لإسرائيل، ولا تستطيع إسرائيل أن تستمر بمفردها في المنطقة دون وجود أمريكا.

وأشار إلى أن حرب غزة والعمليات العسكرية بين المقاومة الفلسطينية والاحتلال الإسرائيلي، أزالت العبء عن روسيا في حربها ضد أوكرانيا، حيث ذهبت كل الأذهان إلى حرب غزة، بينما تستمر الحرب بين روسيا وأوكرانيا، وحتى يكون هناك طرف منتصر وطرف آخر خاسر، لن يحدث خلال الفترة الحالية مع الحرب التي جدت وخطفت كل أذهان العالم.