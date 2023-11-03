قيادي بحركة فتح: أمريكا دعمت الاحتلال الإسرائيلي لوجستيًا خلال الحرب على غزة

أدلى الدكتور ماهر صافي، القيادي بحركة فتح الفلسطينية، بتصريحات حادة بشأن الدور الأمريكي في دعم إسرائيل خلال حربها على غزة.

وأشار ماهر صافي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “خط أحمر” مع الإعلامي محمد موسى بقناة الحدث اليوم، إلى أن زيارة وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن لإسرائيل، ورؤيته؛ كانت لتهدئة المواطنين الإسرائيليين بأن الوضع تحت السيطرة، وهو ما يخلق صورة مشوهة للأوضاع الدموية التي يعيشها الفلسطينيين نتيجة الصراع الحالي.

وأكد صافي، أنه من الصعب الحديث عن أي هدنة مع إسرائيل؛ في ظل الجرائم والمجازر التي يرتكبها جيش الاحتلال في حق المدنيين الفلسطينيين، مشيرا إلى الهجمات استهدفت مستشفيات ومنشآت طبية في غزة.

ونوه بأن القوات الإسرائيلية ارتكبت ما يقرب من 3 مجازر خلال الـ24 ساعة الأخيرة، أسفرت عن استشهاد نحو 1000 فلسطيني.

وأشار أيضًا إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية دعمت الاحتلال الإسرائيلي لوجستيًا خلال الحرب على غزة؛ مما ساهم في التصاعد العسكري، وزيادة الدمار والوفيات في المنطقة، وذلك يتناقض مع فكرة المساعدة على تحقيق الاستقرار والسلام.