مصطفى الفقي: إذاعة لقاء السيسي وبلينكن تأكيد أن مفيش "طبخة" بخصوص غزة

علق الدكتور مصطفى الفقي، المفكر السياسي، على لقاء الرئيس عبدالفتاح السيسي وأنتوني بلينكن وزير خارجية أمريكا في القاهرة، مؤكدًا أن هذا اللقاء كان مفتوحا أمام الجميع إذ أنه كان مذاع مباشر على الهواء أمام الجميع.

وأكد "الفقي"، خلال حوار ببرنامج "حبر سري"، مع الاعلامية اسما ابراهيم، المذاع على قناة القاهرة والناس، أن إذاعة اللقاء على الهواء هو تأكيد على أنه ليس هناك "طبخة" قادم بها بلينكن إلى مصر بخصوص الحرب في غزة، معقبًا: "لقاء الرئيس السيسي وبلينكن عجبني".

وأشار إلى أن إذاعة اللقاء على الهواء مباشر له العديد من الدلالات والتأكيد، موضحًا أن هذا اللقاء هو تاكيد على عدم توطين أي شعب في سيناء، كما أنه تأكيد على رفض التهجير للأشقاء الفلسطينيين من أرضهم.