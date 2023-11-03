قطعة أرض تشعل الصراع.. مقـتل مزارع وإصابة نجلة أخيه على يد شقيقين بسوهاج

لقى مزارع في بداية العقد الرابع من العُمر؛ مصرعه؛ إثر اصابته بطلق ناري في الرأس، بينما أصيبت نجلة أخليه- طالبة- في منتصف العقد الثاني من عمرها، بطلق ناري في الفخذ الأيمن، وذلك في مشاجرة بالأسلحة النارية؛ بسبب الخلافات على ملكية قطعة أرض بناحية الجزيرة المستجدة، دائرة مركز شرطة المنشأة جنوب محافظة سوهاج.

تفاصيل الواقعة

تعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز شرطة المنشاة، يفيد بورود إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها ورود بلاغًا من الأهالي يفيد بنشوب مشاجرة دائرة المركز، ووقوع جثة ومصابة.

وبالانتقال والفحص تبين أن طرفيها كل من:"(طرف أول) حمدي م ح ا- 30 سنة- مزارع- جثة هامدة به آثار طلق ناري بالرأس، ونجلة أخيه تغريد ا م ح- 16 سنة- طالبة- مصابة بطلق ناري بالفخذ الأيمن، ونجل شقيق الأول محمد م م ح- 19 سنة- مزارع"، وبين (طرف ثان):" ياسين ا ع ا- 39 سنة- مزارع، وشقيقه ناجي ا ع ا- 42 سنة- مزرع، والطرفان يقيمان دائرة المركز".

وتم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى المنشأة المركزي بينما تم نقل المصابة إلى مستشفى سوهاج الجامعي؛ لتلقي العلاج اللازم لحالتها الصحية.

وعقب تقنين الإجراءات، تم ضبط طرفي المشاجرة، وبحوزة الأول من الطرف الثاني بندقية آلية، وتبادلا الاتهامات فيما بينهما بتعدي كلا منهما على الآخر، وإطلاق الأول من الطرف الثاني أعيرة نارية من السلاح المضبوط بحوزته؛ مما أدى إلى إنهاء حياة ،الأول وإصابة نجلة شقيقه، وذلك بسبب خلافات قائمة بين الطرفين على ملكية قطعة أرض بذات الناحية.

وحُرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.