الهلال الأحمر الفلسطيني: نطالب المؤسسات الدولية بحماية القطاع الطبي والمستشفيات من القصف

قال الدكتور محمد الفتياني المتحدث باسم الهلال الأحمر الفلسطيني، إن المستشفيات في قطاع غزة تعاني من القصف المستمر والجميع يشعر بحالة من الرعب.

وأوضح الفتياني خلال مداخلة هاتفية بقناة تن،:" المواطنين المتواجدون في مستشفي الشفاء يشعرون بالرعب بعد القصف الذي تعرضت لها بوابة المستشفي المكتظة بالنازيحين".

وأضاف:" القصف المتكرر أدي لأضرار أيضا بمستشفي القدس هناك صعوبة لإستكمال عملنا في ظل ما نراه اليوم، متابعا:" نواجه رسالة للمنظمات الدولية لأخراج الدوائر الطبية من الإستهداف ونتمني أن تكون هناك استجابة لحماية القطاع الطبي من القصف.

وأكمل،:" مازال الوقود ممنوع من الدخول لمستشفي غزة ونحاول ترشيد الكهرباء والوقود للحفاظ علي لأطول وقت ممكن وبعض العمليات تجري للمواطنين دون تخدير".