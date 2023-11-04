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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

برج الميزان.. حظك اليوم السبت 4 نوفمبر 2023| ابعد عن التوتر

برج العذراء
برج العذراء

يعد برج الميزان (23 سبتمبر – 22 أكتوبر)  يتميز هؤلاء الأشخاص بالشهامة والطيبة ولكنهم يعانون من التردد الشديد في أخذ القرارات.

نستعرض برج الميزان وحظك اليوم السبت 4 أكتوبر 2023 على الصعيد العاطفي والمهنى والصحي 

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برج الميزان وحظك اليوم السبت 4 نوفمبر 2023

 قد يجد مولود برج الميزان نفسه يقوم بمهام ومسؤوليات متعددة، مما يؤدي إلى شعور محتمل بعدم التوازن والتوتر لذا من المهم الرجوع خطوة إلى الوراء وتحديد أولويات ما يحتاج حقًا إلى الاهتمام.

برج الميزان على الصعيد العاطفي 


تشير النجوم إلى يوم رومانسي لمواليد برج الميزان وقد يكون هناك اتصال جديد أو رابطة أعمق مع شخص مهم آخر في الأفق.
التواصل والصدق هما مفتاح تعزيز علاقة المحبة والصحية و قد يجد برج الميزان المنفرد نفسه منجذبًا إلى شخص يشترك معه في الاتصال الفكري والعاطفي.

توقعات برج الميزان مهنيا 


قد يقدم اليوم فرصًا جديدة للنمو والنجاح في مكان العمل. قد تجد Libras نفسها معروفة لعملها الجاد وتفانيها وقد تؤدي الجهود التعاونية مع الزملاء إلى مشاريع مبتكرة ومؤثرة وإنه يوم للتألق والاستفادة من الزخم الإيجابي يابرج الميزان.
 

 توقعات برج الميزان صحيا

المهم بالنسبة لمواليد برج الميزان إعطاء الأولوية للرعاية الذاتية والصحة البدنية واتباع نظام غذائي متوازن وممارسة التمارين الرياضية بانتظام يمكن أن يؤدي إلى تحسين مستويات الطاقة والوضوح العقلي.

إن تخصيص الوقت لممارسات التأمل واليقظة يمكن أن يجلب السلام الداخلي ويقلل مستويات التوتر وتذكر أن العقل والجسم السليم يؤدي إلى حياة أكثر سعادة.
 

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