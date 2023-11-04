أحمد فؤاد سليم يشرح خطة الخداع الاستراتيجي في حرب أكتوبر.. فيديو

قال الفنان أحمد فؤاد سليم، أحد أبطال حرب أكتوبر: "الحرب كانت مدهشة للغاية، ففي اليوم الأول، أسقطنا عددًا كبيرًا من طائرات الفانتوم، والتي تحتوي على كافة عناصر التكنولوجيا، وتتسبب في الشوشرة وتقود السير الخاص بالطائرة، فكان الاستهداف الأكبر هو ضرب هذه الطائرات التكنولوجية".

وأضاف سليم، في لقائه مع الإعلامي الدكتور محمد الباز، الذي يُقدم برنامج "الشاهد"، عبر شاشة "إكسترا نيوز": "جيش العدو لم يتخيل خطة الخداع الاستراتيجي التي نفذناها خلال حرب أكتوبر، وحين كانت تتحول الكتيبة إلى كتيبتين، واحدة هيكلية شكلًا مصنعة من الخشب، والثانية حقيقية بالكامل، وبذلك، نجحت خطة الخداع الاستراتيجي ضد العدو".