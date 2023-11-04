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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

خد بالك.. تطبيق ترجمة يورط سائحاً ويتسبب في اعتقاله| تفاصيل كاملة

تطبيق ترجمة يورط
تطبيق ترجمة يورط سائحاً ويتسبب في اعتقاله ..تفاصيل كاملة

أثار واقعة غريبة من نوعها لاعتقال أحد السياح أذربيجانيا  والذي يبلغ من العمر 36 عاما  في البرتغال وذلك بسبب خطأ في عمل تطبيق ترجمة الأصوات والذي حاول القيام باستعماله للقيام بطلب العصير وذلك في أحد المطاعم.


ووفق لصحيفة The Telegraph فإن السائحا وخلال تواجده في أحد المطاعم في البرتغال قد حاول التفاهم مع نادل في المطعم وذلك عن طريق تطبيق لترجمة الأصوات وقد  أراد أن يطلب عصير الرمان إلا أن  التطبيق قد أخطأ في محاولة ترجمة كلامه وقد ظن النادل أن السائح قد يريد رمانة هجومية فأسرع الأخير بطلب الشرطة والتي حضرت وطلبت منه التحقق من بياناته والقيام بتفتيش غرفته وأغراضه ليتبين أن كل شيء يعد على ما يرام وأن الرجل لم يكن لديه أسلحة، ليتم أُطلاق سراحه.

تطبيق ترجمة الأصوات عصير الرمان

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