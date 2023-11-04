الضحك بيطول العمر.. اكتشف تأثيره على صحة قلبك وتقوية المناعة

يعتبر الضحك جزءًا من الحياة اليومية وقد يكون له تأثير إيجابي على صحة القلب والجهاز القلبي الوعائي بشكل عام، إليك بعض الآثار المحتملة للضحك على صحة قلبك بحسب ما نشره موقع هيلثي :

"الضحك بيطول العمر".. إكتشف تأثيره على صحة قلبك

تقليل التوتر: يعتبر الضحك وسيلة فعالة لتخفيف التوتر والقلق، وهو مرتبط بارتفاع ضغط الدم وزيادة خطر أمراض القلب. عندما تضحك، يفرز الجسم هرمونات مثل الإندورفين والأنسولين والأوكسيتوسين التي تساهم في تحسين المزاج وتخفيف التوتر.

تحسين الوظائف الوعائية: الضحك يعمل على توسيع الأوعية الدموية وتحسين الانسيابية الوعائية. هذا يعني أن الدم يتدفق بشكل أفضل في الأوعية الدموية، مما يقلل من الضغط على القلب ويحسن تدفق الدم إلى العضلة القلبية.

تقوية المناعة: الضحك يعزز نشاط الجهاز المناعي ويساهم في إفراز المضادات الحيوية الطبيعية في الجسم. يمكن أن يساعد الجهاز المناعي القوي في الوقاية من أمراض القلب والأوعية الدموية.

تحسين وظائف القلب: يشير البعض إلى أن الضحك المكثف يمكن أن يمارس عضلة القلب ويحسن وظائفها. ومع ذلك، لا توجد دراسات علمية كافية لتأكيد هذا الأثر على نطاق واسع.

ومع ذلك، يجب ملاحظة أن الضحك وحده لا يمكن أن يحل جميع مشاكل صحة القلب. للحفاظ على قلب صحي، من المهم اتباع نمط حياة صحي بشكل عام، بما في ذلك النظام الغذائي الصحي، وممارسة التمارين الرياضية بانتظام، والامتناع عن التدخين، والحفاظ على وزن صحي.

في النهاية، يمكن القول إن الضحك يعتبر أمرًا إيجابيًا وممتعًا وقد يسهم في تحسين صحة القلب والجهاز القلبي الوعائي، ولكنه لا يمكن أن يعوض العناية الطبية الشاملة والسلوك الصحي العام.